Millionenpleite der Online-Hausverwaltung - Krimi um Treuhandgelder

Nicht nur die Spatzen hatten es von den Dächern gepfiffen, sondern die Tonbandansage der Firmentelefonnummmer hat es bereits mitgeteilt. Die Online Hauverwaltung & Immobilientreunhand GmbH um DI Jürgen Ruprechter ist pleite. Er hat einen dürftigen Konkursantrag beim Handelsgericht Wien eingebracht. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV1870 dem KURIER. Der Antrag ist mit 7. März 2019 datierte und am 11. März 2019 bei Gericht eingelangt.

Geständnis im Konkursantrag

Offenbar ist das Geschäft mit der "elektronischen Hausverwaltung" doch nicht so erfolgreich gewesen. Die Antragstellerin gesteht nicht nur ihre Zahlungsunfähigkeit ein. "Grund für die Insolvenz ist, dass ich als Geschäftsführer das Vermögen der Gesellschaft und von der Gesellschaft treuhändige verwaltete Gelder zweckwirdrig verwendet haben", heißt es im Konkursantrag von Jürgen Ruprechter. "Sodass Verbindlichkeiten in Höhe von drei Millionen Euro entstanden sind, welche nicht bedient werden können." Interessant ist dabei, dass er zuerst zwei Millionen Euro Schaden anführt und diese Zahl aber händisch auf drei Millionen Euro ausgebessert hat. Unklar ist, ob bereits Strafanzeige erstattet wurde.

Zum Masseverwalter wurde Anwalt Georg Freimüller bestellt, die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist am 14. Mai 2019 anberaumt.

Viele Verflechtungen

Laut Firmencompass gehört die Online Hausverwaltung der East Real Holding GmbH, an der Ruprechter aber nur 25,5 Prozent hält. Die Online Hausverwaltung ist auch Eigentümer der Oks Baumanagement GmbH. in der Bilanz 2017 weist die Online Hausverwaltung einen Bilanzverlust in Höhe von 99.000 Euro und Verbindlichkeiten in Höhe von 386.000 Euro aus. Das Stammkapital wird mit 140.000 Euro beziffert. Die Online Hausverwaltung betreibt auch eine Akademie mit Seminaren und vermittelt Rechtsgutachten.

Dem Vernehmen nach haben die Geschäftspartner nichts mit der Insolvenz zu tun und nichts von den Insolvenzgründen gewusst.