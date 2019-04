Millionenpleite eines Alufolien-Herstellers

Diese Pleite hat es in sich: "Die erzielten Umsätze reichen nicht aus, um die Kosten abzudecken geschweige denn einen Gewinn zu erzielen. Die Umsätze des laufenden Jahres liegen noch dazu hinter den Planumsätzen zurück", teilt das Unternehmen dem Insolvenzgericht mit. "Die erzielten Deckungsbeiträge reichen nicht aus, die Fixkosten abzudecken. Die Rohstoffe, vorwiegend Aluminium, sind Preisschwankungen unterzogen, die nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können."

Die Firma ConSeal GmbH mit Sitz Lebring-St. Margarethen hat am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform.

Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und beschäftigt sich mit der Herstellung von Verpackungsfolien aus Aluminium und Verbundmaterialien speziell für die Pharma- und Lebensmittelindustrie.Es sind rund 80 Gläubiger und 32 Arbeitnehmer laut AKV und KSV1870 von der Pleite betroffen.

Die Pleiteursachen

Die Insolvenzursachen liegen in zu geringen Umsätzen um die Fixkosten abzudecken, in geringen Deckungsbeiträgen sowie in schwankenden Rohstoffpreisen.