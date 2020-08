Florian Holzers Top 5: Pop-up-Restaurants

1 HAUSBAR Eigentlich hätte die hübsche Bar im Keller des neuen Künstlerhauses ja Cocktails servieren sollen. Corona-bedingt änderten die Betreiber bis Herbst das Konzept und servieren jetzt ein wirklich bemerkenswert gutes, modernes Gourmet-Menü. Vielleicht bleibt das sogar ...

Wien 1, Karlspl. 5, 0664/750 104 17, Do-Sa 19-23, www.hausbar-wien.at

www.facebook.com/hausbar.wien

Instagram @hausbar.wien

2 TRISTAN IM SCHAFLERHOF Tristan Hanzl war lange Service-Leiter im „Yohm“, kehrte nun in seine Heimat zurück und betreibt am historischen Schaflerhof des Weinguts Igler ein Pop-up-Restaurant. Hauptthema sind Fisch und Wild aus der Region, kreativ zubereitet.

7301 Deutschkreuz, Schaflerhof 1, 0660/389 16 61, bis Okt. Sa-Mo 11.30-14, Mo, Do-Sa 18-22, www.tristan-im-schaflerhof.at

www.facebook.com/tristanimschaflerhof

3 HANS & FRITZ Juan Amador ist – zumindest nach Meinung des Guide Michelin – der derzeit beste Koch Österreichs. Seit Kurzem betreibt er mit dem Winzer Fritz Wieninger am Steinberg unterhalb des Krapfenwald-Bades eine Art Gourmet-Heurigen. Achtung: nur bei Schönwetter.

Wien 19, Krapfenwaldg. 17, 0681/813 03 494, Do, Fr 15-22, Sa, So 12-22, www.hansundfritz.at

www.facebook.com/HANS-FRITZ-am-Steinberg

Instagram @hansundfritzamsteinberg

4 GUGUMUCKS GARTENBAR Der Schneckenzüchter Andreas Gugumuck ist für seine unkonventionellen Ideen bekannt. Diesen Sommer errichtete er mitten in den Feldern ein tolles Bungalow-Lokal, in dem man grandiose Schnecken-Gerichte und Gutes aus Wien bekommt.

Wien 10, Rosiwalg. 44, 0650/618 57 49, Do-So 11-20, www.gugumuck.com/de/gartenbar

www.facebook.com/wienerschnecke/

5 BAN IM SCHLÖSSL Über 20 Jahre kochte Wolfgang Ban in New York, dann floh er vor Corona in seine Heimat Donnerskirchen. Jetzt kocht er hier im Martinschlössl so großartig amerikanisch, wie man das in Österreich selten bekommt. Tolle Terrasse, innen etwas schmucklos.

7082 Donnerskirchen, Hauptstr. 57, 0670/40 97 069, bis Aug. Do-Sa 17-24, So 11-15, www.banimschlössl.at

www.facebook.com/banimschloessl

Instagram @banimmartinsschloessl