Der neue Foodtrend: Warum Sportler jetzt Erbsen melken

Stichwort Umweltschutz: Erbsen brauchen im Anbau deutlich weniger Wasser als Sojabohnen oder Mandeln – im Vergleich braucht Erbsenmilch 200-mal weniger Wasser im Anbau als Mandelmilch. Zudem wachsen Erbsen in Mitteleuropa.

Seit Kurzem wagt sich das deutsche Unternehmen an die Produktion von Erbsenmilch (Princess and the Pea in Österreich bei Merkur, Adeg und Nah&Frisch erhältlich), die Entwicklungsarbeit betrug mehr als ein halbes Jahr.

Für den perfekten Schaum zuerst erwärmen

Wie die Herstellung funktioniert? "Das Pflanzenprotein basiert auf der klassischen Gartenerbse Pisum sativum. Aus dieser wird im getrockneten Zustand der pflanzliche Eiweißanteil separiert und anschließend in das Getränk eingebracht."

Für einen Liter braucht es mehrere hundert Gramm Roh-Erbsen – die Firma bezieht die Hülsenfrüchte aus West-Europa. Genauso wie Hafermilch lässt sich Erbsenmilch besser aufschäumen als andere Pflanzendrinks.

Goebel gibt den Tipp: "Bei Heißgetränken den Erbsen-Drink zuerst erwärmen, dann aufschäumen und anschließend dem Kaffee oder Kakao zugeben. Damit hat man die perfekte Barista-Mixtur."