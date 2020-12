EIn Best-Of der aktuellen Freizeit

Manche können es kaum mehr erwarten, und bald ist es soweit: Nein, es geht hier nicht um Weihnachten (wobei es darauf auch zutreffen könnte) – sondern darum, dass die Tage bald wieder länger werden. Doch auch die Dunkelheit kann Schönheit haben, etwa wenn in ihr Kunstwerke zum Leuchten gebracht werden. Fassaden, Skulpturen, sogar ganze Parks erstrahlen derzeit in vielen Farben. Wir reisen zur Lichtkunst, zeigen die beeindruckendsten Projekte und tauchen ein in ihre Entstehungsgeschichte.

Strahlend geht es auch weiter: Diamanten werden nämlich immer bunter, schillernder, vielfältiger – und stehen hoch im Kurs. Freilich, leisten können sich das nur wenige, träumen dürfen wir aber alle. Daher zeigen wir die aktuell teuersten Exemplare und schreiben über die magischsten Legenden rund um die edlen Steine.

Über etwas anderes Licht, nämlich das Blitzlicht der Kamera, geht es dann im Interview mit Scott Schuman. Er gilt als Pionier des Streetstyles und hat sich mit seinen Outdoor-Schnappschüssen von Passanten in die Riege der renommiertesten Modefotografen katapultiert. „Sich zu kleiden, ist eine Kunst“, sagt er.

Weihnachtliches gibt es natürlich auch wieder: So haben wir Instrumentenbauern über die Schulter geschaut, die sich für das stimmungsvolle Musizieren rüsten und zum prominent besetzten Duell Christkind vs. Weihnachtsmann geladen.

Noch mehr festliche Themen finden Sie übrigens in unserem zusätzlichen Weihnachtsmagazin, in Trafiken und via www.kurierclub.at erhältlich.

Viel Lesefreude mit Ihrer neuen Ausgabe!