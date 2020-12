Unsere Wunderwelt von oben: Die besten Luftbilder und ihre Storys

Was ist das bloß? Eine optische Täuschung? Eine Fotomontage? Kunst? Oder tatsächlich, erlauben wir uns diesen poetischen Gedanken: ein Tor in den Himmel – den siebten womöglich?

Die Titelseite der aktuellen freizeit (und das obige Artikelbild) gibt Rätsel auf und lädt zu Gedankenspielen ein. In einem watteweichen Wolkenmeer versunken ragt schwerelos ein goldener Rahmen empor. Eingetaucht in so magisches Licht, dass wir im Ohr die Englein singen hören. Ein überirdischer Anblick. Und doch ganz weltlich verhaftet: in Dubai nämlich. Dort steht das Bauwerk, das sich aus zwei 150 Meter hohen Türmen zusammensetzt und durch eine Brücke verbunden wird. „Dubai Frame“.

Was aussieht wie gemalt ist tatsächlich ein Foto. Aufgenommen hat es einer, dessen Mystik sich sonst in Tabellen und Berechnungen ermisst: Bachir Moukarzel ist in seinem Brotberuf der Finanzdirektor einer internationalen Hotelkette. „Viele Leute sind überrascht, wenn sie von meinem Bürojob erfahren“, erzählt er. Vor fünf Jahren, als das wesentlich weniger geläufig war als heute, begann er als Hobby in seiner Freizeit Drohnen zu fliegen – und damit Fotos zu machen. „Ich wollte neue Perspektiven erkunden, die sonst nur von Flugzeugen aus zu sehen sind“, so der Libanese mit Wohnsitz Wüste über seine Anfänge.