Erleuchtet: Die schönsten Lichtinstallationen von Innsbruck bis London

Lux Festival. Projektion Sunwind der österreichischen Künstlerin Teresa Mar in Helsinki, 2020. Nächster Festival-Termin Anfang 2021, https://luxhelsinki.fi

Andere Festivals, wie etwas das Lux Helsinki oder das Vitoria-Gasteiz in Umbria, wenden andere Erzählmittel an. Lichtkünstler setzen hier nicht auf glitzerndes Licht, sondern auf Lichtprojektionen, die flächiges Licht erzeugen, andere Stimmungen auslösen und Botschaften transportieren sollen. So erinnern die großflächigen geometrischen Lichtprojektionen beim spanischen Vitoria-Gasteiz-Festival an Hologramme, sie sollen wiederum die Wertschätzung des Menschen für seine Umwelt fördern. Künstler Javier Riera projiziert das Licht in Echtzeit in öffentliche Parks und greift damit direkt in die Umgebung ein. Auch die Künstlerin Teresa Mar, die beim Lux Festival in Helsinki langsam bewegliche Bilder auf die Kathedrale projizierte, setzt flächiges Licht ein. Das bernsteinfarbene Motiv soll an die bewegte Geschichte des Bernsteins erinnern und daran, „dass die Natur dafür sorgt, dass an den dunkelsten Orten der Erdkugel Licht stets dem Menschen sagt, ich, die Sonne, bin da, wie eine Laterne“, sagt die Kärntnerin über die Idee zu der Installation.