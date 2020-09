Die freizeit-"Lebenslust"-Galerie: Die Kunst der Lebensfreude

Die Malerin Xenia Hausner spricht es direkt an. „Meine Lebensfreude erwacht, wenn ich am Weg zum Atelier das Terpentin schon im Treppenaufgang rieche“, sagt die in Berlin und Wien lebende und arbeitende Künstlerin. Wir haben es geahnt: Etwas schaffen, zeichnen, malen, ein Kunstwerk entstehen zu lassen, bereitet Freude. Der Künstlerin und dem Künstler während der Arbeit daran genauso wie später dem Betrachter – also uns.

So gesehen war es auch eine Freude, die österreichische Kunstszene für diese spezielle FREIZEIT-Ausgabe um ihre Kreativität zu bitten. "Was ist für Sie Lebensfreude?", richteten wir die Frage an die Bildenden Künstler Christian Ludwig Attersee, Arik Brauer, Hermann Nitsch sowie Brigitte Kowanz und an die Modedesigner Rebekka Ruétz, Thang de Hoo und La Hong wie auch den EAV-Musiker und Comiczeichner Thomas Spitzer. Wir baten alle, diese Lebensfreude für uns – und Sie, geschätzte Leserinnen und Leser – darzustellen.

Und prompt kamen die Antworten in Form beeindruckender Bilder samt Gedanke zur Idee und zur Entstehung der Werke.

Christian Ludwig Attersee, bekannt für seine positive und lebensbejahende Kunst, entdeckte in einem seiner Bilder die Umrisse eines Tieres, das uns seit Monaten begleitet: ein Elefant. Er vereint das Tier künstlerisch mit dem Mensch und Träumen vom Haus der 1.000 Wunder – mehr lesen Sie auf der linken Seite. Hermann Nitsch hingegen widmete der ein Schüttbild in sattem Gelb. Eine Farbe, die wie kaum eine andere Zuversicht ausstrahlt.

Was wir jetzt brauchen, darin sind sich alle befragten Künstler einig, ist Optimismus. Die für die Inszenierung ihrer Werke bekannte Malerin Xenia Hausner legt auf ihrem Selbstporträt demonstrativ die Maske ab. Hoffen wir, dass es nicht allzu lange dauert, bis wir dieser Hoffnung folgen können. Aber lesen Sie, und vor allem, schauen Sie selbst.