Wie gemalt: So gut ist die Kunst der Stars

Der Höllenfürst der Rockmusik ist ein begabter Maler. Dass der Mann kaum Blümchenwiesen und Bergidyllen malen wird, musste vermutet werden. Kunstfertig setzt er entstellte Embryos und Mordopfer schaurig in Szene, Verstörung und Provokation sind auch als Aquarell sein Programm. Seine Vorliebe für Pastellfarben erklärt er so: „Das Schreckliche macht sich gut mit scheinbar naiven Farben.“ Der drastische Schreck verharmlost dadurch nicht, sondern vervielfacht sich. Als Vorbilder nennt der Schockrocker Matthew Barney und Salvador Dali. Gezeigt wurden seine Werke auch in der Kunsthalle Wien. „Kunst zu machen ist die größtmögliche Annäherung des Menschen an Spiritualität“, so Manson.