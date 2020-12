Nordischer Serien-Boom: Was machen die Skandinavier besser?

Die trostlose Atmosphäre ist dabei Programm. Und dennoch reichen einzig diese augenscheinlichen Versatzstücke keineswegs, um die finstere Faszination dieser Arbeiten nachempfinden zu können: Da ist noch etwas anderes, unerklärlich Tiefgehendes, mit der sie das Menschsein der Protagonisten wie auch gesellschaftliche Zusammenhänge beleuchten – und das kriegen scheinbar einzig die Skandinavier so hin, wie sie es hinkriegen.



Der Täter? Zweitrangig

„Die Landschaft, die Weite und Atmosphäre Skandinaviens, die furchtbar langen Winternächte, die Einsamkeit – all das macht Nordic Noir aus“, weiß Thomas Roth. Der Regisseur, vielen bekannt durch „Falco – Verdammt, wir leben noch!“, weiß, wovon er spricht. Nicht nur ist der Österreicher ein Mann vom Fach, der etliche „Tatort“-Folgen in seiner Vita stehen hat. Sondern er schrieb und inszenierte auch mehrere Filme der Reihe „Der Kommissar und das Meer“. Von der Kritik wurde die Serie, in der Hauptdarsteller Walter Sittler auf der Insel Gotland ermittelt, stets über den grünen Klee gelobt. Und auch die Quote konnte sich aber so was von sehen lassen: Sechs Millionen Menschen sahen an Samstagabenden regelmäßig zu. Kurz vor der 30. Jubiläumsfolge wurde die Serie dennoch abgesetzt – „Senderentscheidung“, kommentiert Roth knapp, der die letzte Folge eben abdrehte. Warum die nordischen Krimidramen so gut ankommen?