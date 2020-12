Science-Fiction-Boom: Völlig schwerelos in Film und Serie

Seit ein paar Jahren sieht die Sache – zumindest, was die Filme anbelangt – aber wieder ganz anders aus. So schreibt das Branchenblatt Fictionphile: „Sci-Fi-Filme haben das Kino übernommen. Wenn's ein Blockbuster ist, kann man in neun von zehn Fällen davon ausgehen, dass es sich um einen Sci-Fi-Streifen handelt.“ Auch wenn diese Sichtweise ein bisschen gar euphorisiert ist, muss man doch feststellen: Die Dichte an hochwertigen Weltraumabenteuern ist aktuell mehr als erstaunlich.

Das Weltall wartet

Vielleicht hat die neue Faszination an der Raumfahrt ja damit zu tun, dass das Rennen um den Mond mit chinesischer Beteiligung wieder aufgenommen wurde. So ist etwa die deutsche Astronautin Insa Thiele-Eich davon überzeugt, dass innerhalb eines absehbaren Zeitraums bemannte Mondstationen existieren werden. Auch der Mars ist uns näher denn je, nicht nur physisch, sondern auch, was die technische Erreichbarkeit betrifft, vor allem aber die Ambitionen verschiedenster Interessengruppen, auch tatsächlich hinzugelangen. Und vielleicht ist in unserer Zeit ganz einfach die Sehnsucht nach den Sternen besonders groß.