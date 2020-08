Berühmte Reisende: Ab ins Abenteuer

Mit 21 schloss er sich dem „Klondike Gold Rush“ an, wurde allerdings nicht reich, sondern krank, sammelte dafür aber jede Menge Eindrücke, die später in seinen Büchern Platz finden würden. Und kam zur Einsicht, dass man der Falle aus Arbeitslosigkeit und Ausbeutung nur durch Bildung entgehen konnte. Ein befreundeter Barbesitzer hatte ihm Geld geliehen, das er in drei Semester an der renommierten Berkeley Universität von San Francisco investierte. Dann begann London zu schreiben. Und wie! „Ruf der Wildnis“, „Wolfsblut“ und natürlich der oft verfilmte „Seewolf“ – alle Erfahrungen Londons flossen in seine Werke ein. Und London reiste weiter. Als Kriegsberichterstatter im Russisch-Japanischen Krieg, als Undercover-Journalist im Ghetto des Londoner East End – und immer wieder in die Südsee und nach Hawaii. Was für ein Leben! Und die Maxime großer Rock ’n’ Roll-Helden wie Kurt Cobain oder Neil Young nahm er auch gleich vorweg: „Ich will lieber Asche sein, als Staub!“, schrieb er, und: „Ich will lieber, dass mein Lebensfunke in einer hellen, gleißenden Flamme ausbrennt, als dass er in Fäulnis erstickt. Ich will lieber ein prächtiger Meteor sein, der in all seinen Atomen zugleich verglüht als ein langlebiger verschlafener Planet.“ Er wurde nur 40 Jahre alt ...