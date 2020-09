Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

„Die Leute flippen noch immer aus“

Lebenslust in jedem Takt: Es gibt nur wenige Songs, die so viel Freude in sich tragen wie „Live Is Life“. Die österreichische Band Opus landete damit einen Welthit, der Erfolg hält bis heute an. Ein Gespräch mit Gitarrist Ewald Pfleger und Schlagzeuger Günter Grasmuck über Ruhm, Druck, die wirklich wichtigen Dinge im Leben und warum das Lied so gut in die jetzige Zeit passt.die