Der See ist kein Fischteich

Der Herbst ist wohl die schönste Jahreszeit am Weißensee. Morgennebel verwandeln seine Wasserfläche in eine mystische Sagenwelt, zu Mittag wird im türkisblauen Nass noch gebadet. Was sich unter der Oberfläche abspielt, kennt wohl keiner besser als Martin Müller, ausgebildeter Limnologe und Fischökologe. Den Sommer über ist er der Einzige, der den 6,5 Quadratkilometer großen See mit Netzen befischen darf, seinen Fang verkauft er in einem hübschen Pavillon in Neusach am Nordufer des Sees.