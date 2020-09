Philosoph Robert Pfaller: "Lust erfordert Überwindung"

Robert Pfaller, geboren 1962 in Wien, ist Professor für Philosophie an der Kunstuniversität in Linz und war es zuvor in Wien. In seinem Essay „Wofür man leben soll“ geht er dem Verlust der Genussfähigkeit in unserer Gesellschaft auf den Grund. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Die blitzenden Waffen: Über die Macht der Form“.