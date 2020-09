Opus: "Die Leute flippen noch immer aus"

Weshalb?



Grasmuck: Ewald kam vom Urlaub auf Ibiza nach Hause ins steirische Judendorf, mit der Idee zu dem Song. Wir trafen uns zur Probe im Keller, zurrten das Lied an einem Nachmittag fest, spielten es vor Publikum bei einem Festival in St. Gallen. Am nächsten Tag nochmals in Oberwart, dort lief das Band mit. Wir dachten, vielleicht nehmen wir den Song aufs Live-Album. Und just als wir auf der Bühne waren, musste das Band gewechselt werden. Der Aufnahmeleiter kam zu uns gelaufen und meinte, wenn wir den Song haben wollen, müssen wir ihn noch einmal spielen. Das Publikum war schon am Heimweg und wir fast in der Garderobe. Dann spielten wir „Live Is Life“ nochmals – dass dieser Take dann so um die Welt geht, hat keiner von uns erwartet.

… und doch ist er auf Ibiza entstanden. Die Insel impliziert ja das pure Lebensgefühl und magisches Flair, besonders abseits der großen Partytempel. War das die Basis für den Song?

Pfleger: Absolut. Damals waren auch viele Musiker dort. Wir gaben mit „Live Is Life“ ein Konzert auf der Pferderennbahn, Jimmy Page von Led Zeppelin spielte bei uns im Vorprogramm.

Wie fühlte sich das für euch an? Immerhin ist er einer der besten Gitarristen der Welt.

Pfleger: Schon seltsam. Er kam zu uns in die Garderobe und fragte: „Do you know me?“ Natürlich kannte ich ihn, was für eine Frage.