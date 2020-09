freizeit-Kurzgeschichte: Winkler will was vom Leben

Winklers Adrenalin schlug Blasen. Da waren sie wieder, die roten Pumps. Dem Himmel sei Dank. Immer wenn sich der alte Affe Angst auf seine Schultern hockte, visualisierte er die roten Pumps, die an den überschlagenen Beinen von Frau Morgenstern oft nur an den Zehen gebaumelt waren. Das beruhigte ihn. Adele Morgenstern war zwei lange Jahre Winklers Psychotherapeutin gewesen. Auf ihrem Schreibtisch stand eine kleine Freud-Puppe, die, wenn man sie auf den Rücken schlug, „fuck your mother“ quäkte. Immer wenn ihre Klienten ihr Unglück auf eine emotional unterkühlte Mutter abwälzen wollten, schlug sie auf Mini-Sigi.

Dieser Polizist roch so gar nicht nach der Duftnote Ironie, sondern nach Wurstsemmeln, die zu lange in überheizten Räumen gelegen waren.

„Gemma, gemma, wir ham’ unsere Zeit net in der Lotterie g’wonnen.“

Winkler fühlte sich, als ob er in eine Netflix-Serie von auf zu billige Drogen gesetzte Drehbuchautoren verpflanzt worden sei, als er sich mit hoch erhobenen Händen aus seinem versifften Auto schälte. Der junge Polizist sah nach einem Zweitwohnsitz in einem 19,90-Monatstarif-Fitnesscenter aus und hatte seiner Metrosexualität mit der Gestaltung seiner Augenbrauen Tribut gezollt. Er stieß Winkler mit einem Metallstab in die Kniekehlen, sodass der wie ein Crashtest-Dummy in sich zusammensank.

„Und“, deutete der Polizist auf Berti, „warum sagt der eigentlich nix?“ Winkler kroch inzwischen selbst in einer Art abschauendem Hund auf dem Boden. In dieser Yoga-Stellung pflegte sich das Thermen-Luder, wie er seine Frau insgeheim nannte, um emotionale Distanz aufzubauen, gerne morgens aufzuhalten.

„Dieser Hund hat eine verdammt gute Ausrede“, ächzte Winkler, „er ist nämlich mausetot.“

„Net deppert reden, Depperter“, zischte der Polizist, „Sie san jetzt nämlich dran. Sie haben nämlich jemand überfahren.“

„Wer, ächz, soll das sein?“„Ihr Leben, Depperter, Ihr Leben. Liegt seit Monaten halb tot auf dem Pannenstreifen.“

Satzfetzen zweier heller Stimmen drängen durch den Nebel von Winklers Wahrnehmung.

„Da is’ er ja, das Hasimandi“, sagte eine. „Was machst du denn für Sachen, Gerry?“

Winkler blinzelte. Zwei Frauen saßen am Fußende seines Spitalsbetts. Die eine ähnelte gespenstisch der von seinem Beifahrer-Sitz Entflohenen. Die andere der, an die er gar nicht denken wollte. In seiner rechten Hand spürte er etwas Hartes.

„Ein Amethyst, das ist der volle Kraftspender“, sagte die andere, „hat schon vielen nach einem Herzinfarkt geholfen.“

Winkler flüsterte, während sein Blick sich in einem Aquarell, auf dem Trolle und Elfen tanzten, auf der gegenüberliegenden Wand verfing: „Wer seid ihr bitte?“

Das grauenhafte Gemälde stammte sicher von einer Primargattin auf Selbstverwirklichungstrip. Die Amethyst-Botschafterin strich ihrer Mitbewerberin jetzt über die Schulter: „Mei, wie süß, retrograde Amnesie. Ich bin’s, deine Frau, also wieder, und die da is’ das Gspusi.“

„Moment, die Sache zwischen mir und dem Gerry hat ... also hatte Substanz, es war nicht nur, aber auch … also alles ziemlich seelisch.“

Giftige Blicke flogen. Die Hauptfrau sammelte sich: „Jaja, passt schon. Jetzt brauchst keine Angst mehr haben, Hasimandi! Wir teilen uns das Sorgerecht … Eine Woche die Seelische, die andere Woche ich. Und aja, da gibt’s noch wen, der dich voll vermisst.“

Sie zückte ihr Smartphone und der bellende Berti erschien. Winkler druckte den Notfallknopf und notierte innerlich auf seiner Erledigungsliste: „DRINGEND: Frauengeschmack überdenken.“ (Polly Adler)