Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Zugegeben, so eine Nacht mitten in freier Natur unter leuchtendem Sternenhimmel kann wildromantisch sein – Abenteuer beim Aufbauen des Zelts und Erkunden des Walds inklusive. Und wenn erst der Schüttregen kommt! Wenn die Tropfen auf die Planen trommeln und der Wind pfeift – werden die Heringe im Boden halten oder, wie einmal in meinem Fall, das ganze Zelt zum Einsturz bringen? Es pitschnass wiederaufzubauen, hastig alles (und sich selbst) in Sicherheit zu bringen und am nächsten Tag die Kleidung zum Trocknen an die Bäume zu hängen – das vergisst man nie. Für viele von uns sind das heitere Kindheitserinnerungen und vielleicht ist es dieses pure Gefühl, der Natur so nahe zu sein, das uns als Erwachsene so gerne daran zurückdenken lässt. Zelten geht heute aber auch mit Komfort. Prominente haben das Glamping – eine Wortkombination aus „glamouröses Camping“ – zum Trend gemacht. Echte Betten statt dünner Matten, Minibar im Zelt und ein Pool davor: So lässt sich der Urlaub unter der Zeltspitze ganz neu erleben. Noch wissen wir nicht, wie groß unsere Reisefreiheit dieses Jahr sein wird und manches ist nur schwer leistbar. Aber träumen darf man ja – also tauchen wir in dieser Ausgabe ein in glamouröse Abenteuer rund um die Welt.

Übrigens, nächstes Wochenende ist Vatertag! Wir beleuchten, wie sich die Rolle der Papas ändert und warum Promis sich mit ihren Kids inszenieren. Und weil es so knifflig ist, Männer zu beschenken, gibt’s gleich dazu Ideen für Präsente.

Lassen Sie sich inspirieren!