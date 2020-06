Papa mia! Starke Männer sind sanfte Väter

Typisch Bub, typisch Papa

„Buben sind sportlich, wild, abenteuerlustig, fokussiert, fordernd – Mädchen kompromissbereit, sanft, anpassungsfähig ... Dass uns diese Eigenschaften von Kind an zugeschrieben werden, macht uns früher oder später Probleme“, erklärt die Expertin, die in ihrer Wiener Praxis mit vielen Männern arbeitet, die genau darunter leiden. Sie sind verunsichert, haben Angst, den Ansprüchen, ein „echter Mann“ zu sein, nicht gerecht werden zu können. „Davon müssen wir weg“, fährt Barbara Zuschnig fort, „denn jeder Mensch hat all diese Eigenschaften mehr oder weniger stark ausgeprägt in sich. Wir sollten weniger Energie aufwenden, um sie als männlich und weiblich einzuordnen, sondern lieber versuchen, all unsere Talente auch zu nutzen. Die Begriffe männlich und weiblich als konstruktive Polarität betrachten – und beide Energien zuzulassen, sich also erlauben, ein ganzer Mensch zu sein.“

Nur Mut, Männer!