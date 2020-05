Ritter-Spiele: Das große Comeback alter Kampfkünste

Dabei geht es um alte Kampfkunst mit Schwert, Speer, Axt oder auch unbewaffnet. Es werden nationale und internationale Meisterschaften ausgefochten. Auf sportlich hohem Niveau. Ganz ohne Verkleidung, aber mit Körperschutz und Fechtmaske, die Schwerter sind sogenannte „Federn“, also stumpf und extrem biegsam, das Verletzungsrisiko ist damit minimal. Viele Sportler sind aber auch in der Schaukampfszene aktiv, wo’s um möglichst authentische Rüstungen und Kämpfe geht. Es ist ein lästiger Irrglaube, dass europäische Kampfkunst im Gegensatz zur hochgeschätzten asiatischen darin besteht, mit einem möglichst klobigen, großen und schweren Schwert möglichst grob auf alles einzuhacken, was sich in Reichweite befindet. Einer, dem leider auch immer wieder Filmemacher aufsitzen.

Furchteinflößend gut

Ganz im Gegenteil. Schwertkampf ist dynamisch, schnell – und in jedem Sekundenbruchteil ultimativ gefährlich. Männer, die Schwerter führen durften, waren von frühester Kindheit an damit vertraut, bestens trainiert und ihre muskulären und technischen Fähigkeiten würden wohl auch moderne olympische Fechter vor sehr große Probleme stellen. Dazu muss man sich nur einmal Folgendes vergegenwärtigen: Die frühesten Schwerter tauchten vor etwas mehr als 5.000 Jahren auf, und es waren die ersten „Werkzeuge“, die ausschließlich für den Kampf erfunden wurden. Dementsprechend gibt es seit frühester Zeit auch „Schulen“, die sich dem Gebrauch dieser Werkzeuge widmen. War ja eine eher wichtige Angelegenheit, nicht etwas, was man so nebenbei lernt, wie Zwiebeln schälen.