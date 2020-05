Ran an die heißen Kohlen: Wie man auf hohem Niveau grillt

Speziell in Zeiten, in denen wir gern mehr daheim sind als sonst, kommt dem Zelebrieren der Essenszubereitung eine ganz neue Bedeutung zu, und da steht das Grillen natürlich an erster Stelle.

Männerdomäne

Eine Blitzumfrage unter knapp 100 Frauen ergab, dass nach wie vor die Mehrheit das Grillen lieber ihren Männern überlässt, immerhin ein Drittel legt aber selbst gern Hand an den Grill. Wobei sich die weibliche Handschrift offensichtlich auch hierbei von der männlichen deutlich unterscheidet.

Drei-Hauben-Köchin Theresia Palmetzhofer veranstaltet Grillabende in ihrem „Gasthaus zur Palme“ in Neuhofen an der Ybbs (www.gasthaus-zur-palme.at). Für langwieriges Smoken und Räuchern nimmt sie sich keine Zeit, dafür liebt sie es, Fisch und Gemüse zu grillen. Zum Beispiel wickelt sie ganze Sellerieknollen in Alufolie – „ohne Salz ohne nix“ – und legt sie für eine Stunde bei 200 °C in den Kugelgrill. Auswickeln, salzen, mit Olivenöl beträufeln.