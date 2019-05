Faszination Grillen: Esskultur trifft Lebensgefühl

Tipps: Damit das Grill-Fest zum Erfolg wird

Griller anzünden, Grillgut drauflegen – und fertig ist die Mahlzeit? Leider gibt es auf dem Weg einige Fallen, über die Hobbygriller immer wieder stolpern. Zum Beispiel, dass die Gäste längst hungrig um den Griller streunen, der allerdings nicht heiß wird.

Adi Matzek empfiehlt daher eine gute Vorab-Planung. „Bei einem Holzkohlengrill sollte man das Feuer rund eine Stunde vor dem geplanten Auflegen des Grillguts anheizen. Eine halbe Stunde vorher ist zu kurz.“ Bei in Rezepten angegebenen Grillzeiten sollte man sicherheitshalber mehr Zeit einplanen: „Es werden meist Nettozeiten als Richtzeiten angegeben.“ Das heißt: Ist eine Stunde Garzeit angegeben, rechnet man rund 30 Minuten länger.

Opa und Papa wollen Steak, die Oma ein mageres Huhn und für die Kinder müssen unbedingt Würstel auf den Grill? Damit man als Gastgeber mit den Garzeiten der verschiedenen Fleischsorten nicht durcheinander kommt und einige hungrig bleiben, rät Matzek zu einer Faustregel: „Gehen Sie von einem dreigängigen Menü aus.“ Das könnte als Vorspeise Würstel sein, als Hauptgang Steak und Huhn und mit der Resthitze geht sich noch ein Dessert aus, etwa gegrillte Früchte.

Sind 15 bis 20 Gäste eingeladen und es gibt nur einen Griller, setzt man am besten auf ein Thema, z. B. Kotelett- oder Ripperl-Abend. „Durch die gleiche Zubereitungsart kommt man bei der Menge an Gästen nicht ins Strudeln“. Verschiedene Würzungen und Dips sorgen für Geschmacksvielfalt.

Rezepte: Steak bis Lammpralinen

Tomahawk-Steak mit Blattgold (für den Grillrost)

Zutaten (für 4 Personen)

1 Stk. Tomahawk-Steak (Rib Eye mit langem Knochen), ca. 1,50 kg

Salz und Pfeffer aus der Mühle

hitzebeständiges Öl

Butter

Blattgold

Zubereitung

– Das Steak gut mit Meersalz einreiben, mindestens 30 Minuten einwirken lassen.

– Den Griller auf 250 bis 300° C vorheizen und je Seite 4 Minuten (nach 2 Minuten um 90° umlegen) angrillen.

– Das Steak mit schwarzem Pfeffer würzen und einige Butterstücke auflegen, indirekt auf der gewünschten Garstufe bei ca. 120° C bis 140° C nachgaren lassen. Die grundlegende Zeitspanne vom Angrillen bis zum servierfertigen Steak sollte mit ca. 50 bis 60 Minuten angenommen werden,

– Kurz vor dem Servieren kann das Steak zusätzlich mit Blattgold vergoldet werden, damit keine Hektik aufkommt. Als Beilage passen Erdäpfel und Gemüse.

Tipp: Es gibt manchmal das Tomahawk-Steak nicht mit blankem Knochen, wie in diesem Rezept, sondern der komplette Knochen ist mit Fleisch bedeckt. Bei diesem Cut das Steak nach dem Angrillen in eine mit Backpapier ausgelegte, starke Grillalufolie einwickeln, damit der Beinfleischanteil am Knochen besser durchgart.