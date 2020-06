Outdoor Trend der Saison: Camping mit Glamour

Ob Afrika, Amerika oder Europa, Glamping gibt es mittlerweile überall. Auf einer Meereshöhe von 1400 Metern in den Schweizer Alpen, wo mit den kuppelförmigen „Whitepods“ unorthodoxe „Zelte“ auf Großstädter warten. Am Strand von Kenia, von wo aus man den Sternenhimmel auf eine ganz andere Art im Visier hat als in Süd-England. In der Grafschaft Dorset kann man sich dem Glamping in einer waschechten Jurte hingeben. In der Wüste eines arabischen Emirats kann es hingegen sein, dass „Riesenseifenblasen“ zum Bewohnen parat stehen.

Die Gelegenheit, einmal für kurze Zeit Robinson Crusoe oder Laurence von Arabien sein zu dürfen, ist nicht ganz billig. Aber das versteht sich von selbst, wenn man vor Ort erst sieht, welcher Aufwand dafür nötig ist.

Privater Koch fürs Barbecue

Edel eingerichtete Zelte an Orten, die meilenweit von der Zivilisation entfernt sind. Ein Badezimmer mit marmorner Wanne dort, wo es nicht einmal fließendes Wasser gibt. Ein privater Koch fürs Barbecue. All das sind Punkte, die in einem Prospekt für Pauschalreisen üblicherweise nicht vorkommen.