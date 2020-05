Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Nicht nur zum sonntägigen Muttertag stellt sich die Frage der Fragen: Ein Blumenstrauß oder lieber eine Topfpflanze? Die Schenkenden teilen sich in zwei Lager, die Beschenkten ebenso. Egal in welcher Form: Blühendes macht uns fröhlich, das belegen auch Untersuchungen. Für eine neurowissenschaftliche Studie wurden die Augenbewegungen methodisch analysiert und die Hirnströme gemessen. Wesentliche Erkenntnis der Wissenschafter: Der Anblick der persönlichen Lieblingsblume löst nachweislich einen „Glücksschub“ von mehr als 200 Prozent aus und sorgt damit für ein höheres Wohlbefinden. Die beliebtesten Arten waren dabei die Gerbera, gefolgt von Calla, Pfingstrose, Nelke und Ranunkel. Meine Lieblingsblumen sind ja eher weiße Tulpen, Gladiolen und Rosen – und Ihre?

Dass Pflanzen uns guttun, zeigt sich nicht nur an den langen Menschenschlangen vor den wieder eröffneten Gartenmärkten. In den sozialen Medien haben sich schon länger sogenannte „Plantfluencer“ etabliert, sie inszenieren Pflanzen auf teils extravagante Art. Nun setzen immer mehr Designer und Künstler noch eins drauf: Sie gestalten wunderschöne florale Installationen, arbeiten bei ihren Zeichnungen mit echten Blüten oder kreieren prächtige, künstlerische Bouquets. Auch die Modeindustrie arbeitet mit floralen Prints, selbst Männern wird die Blume damit immer näher gebracht. Es entsteht also eine bunte Szene der Blütenfans, die uns frische Inspiration auch für zu Hause gibt.



Erfreuen Sie sich mit uns an den blumigen Schönheiten!