Menschen, die so gerne Listen schreiben wie ich, werden bestimmt schon eine haben, die aufzählt, worauf sie sich freuen, wenn „das alles wieder vorbei ist“, wie wir in diesen Tagen so oft sagen. Post-Corona-Vorfreude-Listen sozusagen. In so einer Aufzählung findet sich mein Lieblingsheuriger, die Weinschwärmerei. Die Anfahrt in das hoch gelegene Heurigendorf Krustetten alleine ist schon ein Highlight, legt sie doch einen beeindruckenden Blick auf das Kremstal frei.

„Hoch über dir das Wetterkreuz, des Weingebirges Kranz. Zu deinen Füßen herrlich schön der blauen Donau Glanz“ heißt es in der Ortshymne „Gruß aus Hollenburg“. Die besungene Wetterkreuzkirche sieht man auch von Weitem.