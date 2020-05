Stanglwirtin Maria Hauser: "Wir werden das schaffen“

Geht das denn bei einem großen Hotel?

Es ist ein Rechenbeispiel, wo man schaut, wie viel Auslastung es braucht, um die Fixkosten abzudecken. Wir stellen gerade verschiedene Überlegungen an, müssen aber abwarten, was mit den Nachbarländern passiert. Natürlich hat man Möglichkeiten zu sagen, wir öffnen vorerst nur gewisse Teile des Hauses. Wir streben das aber nicht an und möchten den Gästen die kompletten Leistungen anbieten, sonst kann man den gewohnten Preis nicht rechtfertigen.

Dein Vater Balthasar ist das Gesicht des Stanglwirt. Wie gehst du damit um?

Ich war vorhin auf der Baustelle, weil ich meinen Vater bei der Gestaltung des Hauses unterstützen darf. Er hat eine ganz eigene Handschrift entwickelt, deshalb ist es auch schwierig, das zu kopieren. Es ist einfach unsere Identität. Der Papa hat sich immer am alten Haus orientiert. Das Neue sollte immer das Alte ehren und das Alte ist ein Biobauernhof, aus dem alles entsprungen ist.

Wo zeigt sich der Bauernhof eigentlich im Luxushotel?

Es gibt viele Betriebe, die aus einer Landwirtschaft entstehen, die dann aber meist weichen muss. Bei uns ist der Misthaufen seit 400 Jahren an derselben Stelle, rundherum sind die teuersten Suiten. Die Leute finden das großartig, weil sie spüren, dass das keine Show ist. Sie sind wirklich auf einem Bauernhof, der jetzt mit 30 Mitarbeitern ja auch weiterläuft.

Was ist mit den restlichen Mitarbeitern?

Von 300 Mitarbeitern stehen immer noch 160 auf unserer Payroll. 130 sind in Kurzarbeit, 30 arbeiten normal. Mit den anderen Mitarbeitern haben wir Einvernehmliche Lösungen mit Wiedereinstellungsgarantie vereinbart. Jeder Einzelne liegt uns am Herzen und wir glauben fest daran, dass es mit dem gesamten Team weitergeht.

In der Krise sieht man, wie alles mit allem verbunden ist. Ohne Mitarbeiter kein Hotel und ohne Hotel keine Mitarbeiter ...

Das merkt man in dieser Zeit wirklich mehr denn je. Dem Virus ist es egal, ob reich oder arm, Superstar oder nicht. Alle mussten in Quarantäne und das Problem betrifft fast jede Branche auf der ganzen Welt. Was wir jetzt gerade auch lernen müssen, ist, im Moment zu leben.