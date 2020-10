Wölbitsch: "Halte es nicht für zielführend, noch mehr Leute aufzunehmen"

Die Begründung: Immerhin seien Gemeindewohnungen "eine Sozialleistung, die Menschen in diesem Land mit ihrem Steuergeld finanzieren. Und die haben dann ein Recht, einzufordern, dass etwas dafür geleistet wird - also dass etwa Deutsch gelernt wird", so Wölbitsch.

ÖVP will Aufnahmestopp

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) habe insbesondere zu Beginn seiner Amtszeit "Signale gesetzt", dass es im Hinblick auf die Integrations- und Migrationspolitik auch in Wien in eine "realistischere Richtung" gegen könne, sagt Wölbitsch.

Aber: "Je näher die Wahl kommt, umso mehr schwenkt er auf den Kurs seiner Bundesparteivorsitzenden Pamela Reni-Wagner ein. Und nicht auf jene von Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, die unserer Linie um einiges näher steht."