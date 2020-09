Gemeindewohnungen: "Sprache bei Vergabe kein legales Kriterium"

Sie sind auch Frauenstadträtin. Corona hat gerade für Frauen zu einer enormen Mehrbelastung geführt. Wie kann man gegensteuern?

Man muss aufpassen, dass die Frauen durch die Krise nicht in ein altes Rollenbild zurückfallen. Umso wichtiger ist es, sie zu unterstützen. So haben Finanzstadtrat Peter Hanke und ich die Unterstützung für Frauen erhöht, die sich in Kurzarbeit weiterbilden. Auch in Sachen Gewaltschutz waren wir in der Krise stets sehr präsent.

Ist es von anderen politischen Lagern vielleicht sogar gewünscht, dass Frauen nun in den alten Rollenbildern verbleiben?

Ich sehe zumindest zu wenig Hinweise dafür, dass man sich bemüht, dass es in eine andere Richtung geht.

Sie sind im März selbst an Corona erkrankt. Haben Sie die Spätfolgen mittlerweile überwunden?

Leider nicht ganz. Es geht mir nicht schlecht, aber mein Geruchs- und Geschmacksinn sind weiter beeinträchtigt. Wenn man Blumen oder sein eigenes Parfüm nicht intensiv riechen kann, ist das schon eine Einschränkung.