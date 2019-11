Der erste Tag in Wiens neuestem Gemeindebau

119 Quadratmeter, fünf Zimmer, die sich auf zwei Etagen verteilen, ein großzügiges Panoramafenster im künftigen Wohnzimmer, durch das man hinunter auf die Kirche Oberlaa schauen kann. Das ist das zukünftige Zuhause von Mande Luzviminda, ihrem Mann und ihren fünf Kindern. Sie gehören zu den ersten Mietern des neuen Barbara-Prammer-Hofs in der Fontanastraße in Favoriten. Am Dienstag haben sie ihre Schlüssel bekommen und sind von der neuen Wohnung begeistert: