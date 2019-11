Das Gemeindebau-ABC: Blumen, Emmentaler und Kölner Kübel

Coloniakübel: Bis Mitte der 70er-Jahre in Wien eingesetzte Mistbehälter mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern, der unter anderem in Wohnhaus-Anlagen zum Einsatz kam. Der Name weist auf Köln hin, wo die Kübel ihren Ursprung hatten.

Die vom 17er-Haus: Propagandafilm aus dem Jahr 1932 im Science-Fiction-Stil, der die Errungenschaften des Roten Wien preist. Regisseur Arthur Berger war auch am Wiener Wohnbau-Programm beteiligt.