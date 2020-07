ÖVP-Vorschlag: Die Wiener Stadthalle soll zur Markthalle werden

Der Vorschlag ist ein stadtplanerisches Stehaufmännchen: eine Markthalle für Wien. Mit gewisser Regelmäßigkeit wird die Idee aufs Tapet gebracht – diesmal von der ÖVP. Corona könnte der Vision jetzt zum Durchbruch verhelfen.

Aber der Reihe nach.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Großstädten hat Wien keine Markthalle – zumindest keine richtige. Der Meiselmarkt im 15. Bezirk ist zwar überdacht, befindet sich aber in einem Einkaufszentrum. Und in der letzten historischen Markthalle an der Kreuzung von Alserbachstraße und Nussdorfer Straße im 9. Bezirk ist mittlerweile ein Supermarkt untergebracht.