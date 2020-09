Wiens skurrilste Straßennamen: Julius Ficker und das Rotlicht

Zwei Jahre nach der Namensgebung wurde publik, dass Margret Dietrich Mitglied der NSDAP war. Daraufhin wurde die Straße wieder umbenannt: Heute heißt sie Helene-Richter-Gasse.

Gibt es neben diesen problematischen Straßennamen auch lustige und skurrile?

Straßennamen sind ja auch Kulturgut. Es gibt bestimmte Straßennamen, die heute ganz anders konnotiert sind als früher. Der arme Rechtshistoriker Julius Ficker zum Beispiel kann nichts für seinen Namen. Vor einigen Jahren hat sich in der Julius-Ficker-Straße in Floridsdorf allerdings das Rotlicht-Milieu niedergelassen – was natürlich für das eine oder andere Schmunzeln gesorgt hat.

Man kann sich aber auch über die Hirnbrecherstiege in Dornbach amüsieren.

Und dann gibt es noch Straßennamen, die oft missverstanden werden: zum Beispiel die Ostmarkgasse in Floridsdorf oder die Anschlußgasse in Penzing. Beide haben nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun, sondern sind unabhängig vom NS-Regime zu ihren Namen gekommen.