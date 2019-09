Hier entsteht in Wien eine Christine-Nöstlinger-Gasse

Nöstlinger-Park in Hernals

Gleichzeitig steht eine Umbenennung in Hernals bevor. Wie berichtet, ist der Antrag, den Lidlpark in Christine-Nöstlinger-Park umzubenennen, in der Bezirksvertretung bereits einstimmig angenommen worden. Immerhin ist Christine Nöstlinger in der Nähe das Parks aufgewachsen. Im Herbst soll das Thema in den Unterausschuss für Verkehrsflächen kommen.

Eine Ikone

Christine Nöstlinger hat mit ihren Geschichten über Mini und Franz, über die feuerrote Frederike oder Rosa-Riedl-Schutzgespenst, über wasserscheue Drachen oder den grantigen Gurkenkönig Generationen von Kindern berührt und begleitet.