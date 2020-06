Lueger-Ring wird Vergangenheit

Mailath-Pokorny: „Die Umbenennung wird eine Ausnahme bleiben.“ Der Luegerplatz und elf weitere Lueger-Gedenkstätten in Wien bleiben also erhalten. Erwartungsgemäß kam die Umbenennung bei der ÖVP nicht gut an. Karl Lueger war schließlich der Gründer der „Christlichsozialen Partei“. Die ÖVP zweifelt an der „moralischen Instanz“ von Rot-Grün: „Ein „kulturpolitisches Armutszeugnis“. FPÖ-Landtagspräsident Johann Herzog sieht in der Umbenennung des Straßenstücks eine „kulturpolitische Barbarei“.



Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ( Grüne) ist über den Schritt erfreut: „Damit setzt Rot-Grün in Wien ein Zeichen!“ Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, ist hocherfreut, dass „die Bekanntgabe ausgerechnet am Jom HaShoah erfolgt ist“, am Tag, an dem die jüdischen Gemeinden weltweit an die Opfer der Shoah gedenken.