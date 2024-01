Wiener-Stadtwerke: Bis 2040 keine Gasheizungen mehr in Wien

Beim Kundenservice habe es ein Umdenken gegeben. Die Energiekrise sei sehr überraschend gekommen, die Preiserhöhungen hätten Kundinnen und Kunden als überfallsartig empfunden.

"Die Branche hat einen gewissen Vertrauensverlust erlebt, da wollen wir als Wiener Stadtwerke, Wien Energie, dagegenhalten", sagte Weinelt. Die Organisation im Kundenservice werde umgestellt, das Personal sei aufgestockt, ein zweiter Servicestandort eröffnet und die Öffnungszeiten ausgedehnt worden.

Fokus auf Grünstrom

Ein weiterer Fokus der Stadtwerke liegt am Ausbau der Grünstrom-Produktion. "Wir werden uns sowohl in der erneuerbaren Stromerzeugung als auch in der erneuerbaren Wärmeerzeugung mindestens verfünffachen müssen, in den nächsten 10 bis 15 Jahren", so der Manager.

Erreicht werde dieses Ziel beim Strom vor allem mit neuen Photovoltaik-Anlagen und Windparks, in Wien, aber auch in anderen Bundesländern und im Ausland. Auch einige Kleinwasserkraftwerke gehören zum Portfolio.

Weitere Projekte befassen sich mit verschieden Arten von Speichern, etwa großen Batterien aber auch Wärmespeichern, oder Wasserstoff. "Wir sind bei vielen Dingen gerade in der Stufe, wo wir raus aus den Laboren mehr in die Praxis gehen", sagte Weinelt.