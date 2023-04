Wien Energie: Hoher Gewinn nach Finanzloch

Investitionen

Gas zu verbrennen, ist für Strebl allerdings kein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Deswegen steckt das Unternehmen alleine heuer 417 Millionen Euro in "grüne" Investitionen. Dazu gehören etwa der Bau der größten Wärmepumpe Europas in Simmering und ein Geothermie-Projekt in der Donaustadt. In Wasserstoff-Technologie fließen 95 Millionen Euro und auch der Ausbau der Fernwärme soll forciert werden. Über fünf Jahre beträgt das Investitionsvolumen 1,8 Milliarden Euro.