Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz lässt die Gasbranche zittern

Grundgedanke in Österreich: Es gibt gute und böse Technologien

"Der zentrale Unterschied ist, dass in Deutschland ausschließlich auf den Energieträger abgestellt wird", sagte Mock im Gespräch mit der APA. "Also nicht auf die Technologie - Gasheizung oder Ölheizung oder Wärmepumpe -, sondern auf den Energieträger, der zum Einsatz kommt." In Deutschland dürfe man auch in Neubauten nach wie vor alle Heizungsarten einbauen, aber man müsse nachweisen, dass zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie geheizt werde. So werde es in Deutschland etwa möglich sein, Kombigeräte einzubauen, mit denen man etwa im Winter zwei Monate mit Erdgas oder grünem Gas heize, und den Rest des Jahres mit einer Wärmepumpe. Bestehende Gas- und Ölheizungen dürften in Deutschland bis 2040 weiter betrieben werden wie bisher, müssten dann aber umgestellt werden.

Der Grundgedanke in Österreich sei hingegen, "dass es vom Prinzip her gute und böse Technologien gibt. Die bösen Technologien sind in dem Fall die Gasheizung und die Ölheizung." Im Neubau werde man nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz künftig gar nicht mehr mit Gas oder Öl heizen dürfen, auch wenn die Energieträger zu 100 Prozent erneuerbar wären, wie beispielsweise Biogas. Das könnte zu skurrilen Situationen führen, wenn etwa ein Landwirt, der aus Reststoffen seines eigenen Betriebes Biogas erzeuge, seinen neuen Viehstall nicht damit heizen dürfe, erklärte Mock.

