Bis 2040 plant die Bundeshauptstadt den gĂ€nzlichen Ausstieg aus Gas. Innerhalb definierter Gebiete verbietet Wien deshalb Gasheizungen im Neubau. Im zustĂ€ndigen Gemeinderatsausschuss wird am heutigen Mittwoch dazu ein weiterer Schritt fixiert. FĂŒr die Bezirke Innere Stadt, Favoriten, Simmering, Hietzing und Liesing werden EnergieraumplĂ€ne beschlossen. In bestimmten Teilen des Bezirks darf in Neubauten damit kein Gas mehr zum Heizen oder fĂŒr Warmwasser eingesetzt werden.

„Nachhaltigste Maßnahme gegen AbhĂ€ngigkeit“

In acht anderen Bezirken (Leopoldstadt, Landstraße, Neubau, Josefstadt, Alsergrund, Ottakring, WĂ€hring und Döbling) wurden entsprechende Gebiete bereits verordnet. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen bis 2040 raus aus Gas. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig es ist, sich aus der AbhĂ€ngigkeit von fossiler Energie aus dem Ausland zu befreien. Die nachhaltigste Maßnahme gegen die AbhĂ€ngigkeit und gegen hohe Heizkosten ist der Umstieg auf erneuerbare WĂ€rme“, zeigte sich Umweltstadtrat JĂŒrgen Czernohorszky (SPÖ) in einer Aussendung ĂŒberzeugt.

Die EnergieraumplĂ€ne seien ein wichtiges Instrument fĂŒr wachsende StĂ€dte mit vielen Neubaugebieten, betonte er. Wien sei dabei die erste europĂ€ische Stadt, die solche PlĂ€ne eingefĂŒhrt habe. „Aufgrund technischer Möglichkeiten wie Erdsonden, WĂ€rmepumpen und der FernwĂ€rme mĂŒssen keine Gasheizungen mehr verbaut werden. Die EnergieraumplĂ€ne sind die Grundlage dafĂŒr, dass in Wien immer mehr GebĂ€ude klimafreundlich geheizt und gekĂŒhlt werden“, erlĂ€uterte der Leiter der zustĂ€ndigen Energieplanungsabteilung, Bernd Vogl.