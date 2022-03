Aus Peter Alexanders Grinzinger Villa wird Graf Bobbys Residenz

Die Dachgleiche soll noch vor dem Sommer stattfinden, voraussichtlich Anfang Juni – bis dahin soll also der Rohbau stehen. Die Fertigstellung ist bis zum Frühjahr 2023 geplant.

Bauzaun als Blickfang

Auch beim 64 Meter langen Bauzaun hat man übrigens darauf geachtet, dass er sich in die Gegend einfügt. Die Spanplatten, mit der das Grundstück eingezäunt ist, sind mit Plakaten im Art-Déco-Stil verkleidet, auf denen das Projekt vorgestellt wird.

Die schöne Grinzinger Gegend, auf die man bei Way Projects mehrmals verweist, will man eben nicht einmal in der Bauphase verschandeln.