Zu Hause bei Peter Alexander: Luxus-Appartements statt Villa

Noch ist nicht viel zu sehen. Das Gras noch braun vom Winter, die Hecken üppig, am Bauzaun ein „Betreten verboten“-Schild. Und daneben ein Kranz. Seine Fans erweisen Peter Alexander hier noch immer die Ehre.

Hier, das ist an der Adresse Paul-Ehrlich-Gasse 8 in Döbling. Bis zu seinem Tod im Jahr 2011 hat der Sänger, Schauspieler und Spaßmacher in der Villa auf diesem Grundstück gelebt.

Nach seinem Tod wurde versucht, sie unter viel medialem Tamtam zu versteigern. Nur: Das Jahrhundertwende-Haus wollte niemand haben.