Man versteht, dass van Meijl nichts Gruseliges oder Morbides an der verzweigten Gruft findet. „Das hier bietet doch eine einmalige Art, über den Tod und das Leben nachzudenken.“ Dass die Wiener besonders morbide seien, will er, der den Vergleich hat, so nicht stehen lassen. Aber ganz von der Hand weisen kann er es auch nicht: „Der Tod ist den Menschen hier näher, das sieht man auch an den herausgeputzten Friedhöfen. Als Niederländer habe ich da einen nüchterneren Zugang. Diese Friedhofsfrömmigkeit haben wir nicht“.