Nachts am Wiener Zentralfriedhof: Wo die Toten ruhen

Der Weg über den nächtlichen Friedhof beginnt. Der Wind rauscht laut in den Baumkronen, als Saeidi neben dem heutigen Bestattungsmuseum von den Anfängen des Zentralfriedhofs erzählt. Damals war das Museum übrigens, weniger einladend als heute, eine Halle für infektiöse Leichen.

Führungen GabiTours bietet mittlerweile drei verschiedene nächtliche Touren über den Zentralfriedhof an. Infos und Anmeldung unter gabitours.at.

Drei Millionen Tote liegen hier, sagt Saeidi, was dann doch kurz für Gänsehaut sorgt. Saeidi erzählt auch von Wiedergängern. Aber nicht von Zombies, sondern von Vampiren. Vorbeugend fesselte man damals die Toten mit geweihten Rosenkränzen, köpfte oder pfählte sie. Passenderweise ziehen da gerade Wolken über den Nachthimmel und schieben sich vor den Mond. Aber – keine Angst – noch unter Kaiserin Maria Theresia wurde Österreich offiziell für vampirfrei erklärt.

Hier ruht World Music Franz

Weiter geht es, in Richtung der Arkaden, deren Denkmäler im Schein der Taschenlampen gespenstische Schatten werfen. „Was steht hier?“, fragt Saeidi und richtet den Lichtkegel ihrer Taschenlampe auf die verschnörkelte, altdeutsche Inschrift auf einem Grabmal. „World Music Franz“, sagt eine Frau. Es ist fast richtig. Die Gruft bietet Platz für „World Music Fans“, genauer gesagt, für 300 ihrer Urnen. So können sie, so die Idee des findigen japanischen Geschäftsmannes, der das Nutzungsrecht für die Gruft für die nächsten 100 Jahre erworben hat, ihren Idolen auch nach dem Tod nahe sein.