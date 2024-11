Warum es immer weniger Nebel in Wien gibt

1914 war mit 125 Nebeltagen das nebeligste Jahr, gefolgt von 1924 und 1915.

Großelterngeneration hat öfter Nebel erlebt

In den vergangenen 30 Jahren haben sich die Tage, die grau in grau sind, im Vergleich zu den 30ern, 40ern und 50ern des vorigen Jahrhunderts um fast 70 Prozent verringert. „Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass unsere Großelterngeneration viel, viel öfter Nebel erlebt hat als wir heutzutage“, so Brandes.

Doch was ist der Grund für diese Entwicklung? Es gibt mehrere Einflüsse. „Da die Luft in den vergangenen Jahrzehnten sauberer geworden ist, hat auch die Nebelhäufigkeit abgenommen“, erklärt der Meteorologe. Sind kleine Partikel wie Feinstaub und Rußteilchen in der Luft vorhanden, kann Nebel leichter entstehen. Denn Aerosole sind ein wichtiger Faktor für die Tröpfchenbildung.