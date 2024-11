Digitales Erbe: Wer verwaltet die Online-Profile Verstorbener?

Der Experte empfiehlt deshalb eine ausführliche Dokumentation mit einer Liste aller verwendeten Online-Dienste, die im Todesfall an eine Vertrauensperson übergeben wird.

Salzburger am skeptischsten

Laut einer Umfrage der Bestattung Himmelblau kann sich in Österreich im Schnitt jeder Fünfte vorstellen, bei Beerdigungen auf Hologramme oder andere KI-Technologien zu setzen. Mit 28 Prozent sind die Burgenländer am offensten für KI-Anwendungen bei Bestattungen, gefolgt von Wien mit 26 Prozent und der Steiermark mit 23 Prozent. Am skeptischsten sind laut Umfragewerten die Salzburger mit 16 Prozent.