“Mit uns sind Sie immer gut gebettet”: Bestattung Wien setzt auf Galgenhumor

Einen Blick auf die bekannten Merchandiseprodukte der Bestattung Wien will aber fast jeder einmal werfen.

Die Ideen zu den Produkten entstehen laut Fassl im „ganz normalen Tageswahnsinn“. Beim Blödeln am Mittagstisch, bei Gesprächen in Führungen oder im Privaten.

Lange Tradition

Die Verbindung von Tod und Humor hat in Wien eine lange Tradition. „Es hat schon angefangen beim lieben Augustin, der irrtümlich in die Pestgrube reingekommen ist und dann quasi wieder auferstanden ist, obwohl er gar nicht verstorben ist“, erzählt Fassl.

Und ist überzeugt, dass schwarzer Humor in Zusammenhang mit dem Tod „nur in Wien geht“. „Besucher aus Deutschland und der Schweiz kaufen gerne unsere Produkte, betonen aber, dass es so etwas bei ihnen zu Hause niemals möglich wäre.“