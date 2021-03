Wiener Grüne zu 100 Tagen Rot-Pink: „Stand-by statt Fortschritt“

Das zeige sich allen voran bei den Themen Verkehr und Umwelt – den grünen Steckenpferden.

Die SPÖ wolle in diesen Bereichen offenbar nichts verändern, so die Grünen. Und die Neos seien entweder nicht in der Lage, sich durchzusetzen oder die beiden Themen seien ihnen wohl doch kein so großes Anliegen, heißt es in Anspielung darauf, dass die Pinken vor der Wien-Wahl offensiv mit Klimaschutz warben.

Kraus: "Durchgekommen"

Auf einer Skala von 1 bis 10 entspreche die rot-pinke Leistung in diesen Bereichen einer Vier – also „ohne Anstrengung durchgekommen –, sagt Stadtrat Peter Kraus im KURIER-Gespräch.

„Anstatt klimafreundliche Mobilität voranzutreiben, werden Straßen aus der Perspektive des Lenkrades gebaut, die direkt zurück in die 1970er führen“, so Kraus.

Gemeint ist damit die Praterstraße. Anstatt, wie von den Grünen geplant, eine Fahrspur wegzunehmen, lässt Verkehrsstadträtin Ulli Sima ja jetzt ein eigenes Konzept für die Durchzugsstraße erarbeiten.