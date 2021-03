Die Wiener Stadträte – und wie sie sich bewähren

Wolfgang Bachmayer: "Agiert zurückhaltend. Wohnen wird in der nahenden Arbeitsmarktkrise ein Schlüsselressort. Nimmt

sich mehr der SPÖ-Kernklientel in den Gemeindebauten an."

Thomas Hofer: "Offensiv nach außen aufzutreten ist nicht ihre Sache. Sie agiert sehr unauffällig, ihre innerparteiliche Bedeutung darf man aber keineswegs unterschätzen."

Kathrin Stainer-Hämmerle: "Als Wohnbaustadträtin auf dem klassischen SPÖ-Karrieresprungbrett, Ludwig droht aber keine Gefahr. Leider auch zu leise bei Frauenpolitik. Unbekannt."

Christoph Schwarz: "Macht weiter das,was sie schon vor der Wahl gut konnte: Sie arbeitet im Verborgenen. Punktet mit ihrer sympathischen Art und hat noch keine Fehler gemacht ."

Ulli Sima (Stadtplanung, Verkehr)