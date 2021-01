Wiener Grüne stehen (noch) zur Koalition im Bund

Lediglich leises Knirschen ist (im Unterschied zum Krachen zwischen Grünen und ÖVP im Bund) zwischen der mächtigen Wiener Landesorganisation der Grünen und der Bundespartei zu vernehmen. Die Wiener Grünen scheinen Türkis-Grün (noch) nicht aufgeben zu wollen. Das ist durchaus überraschend – gelten die Wiener Grünen (und ihre Wähler) doch als traditionell links und ÖVP-kritisch.

Am weitesten haben sich zwei Gemeinderäte auf Facebook aus dem Fenster gelehnt. „Liebe grüne Regierungsmitglieder und Abgeordnete. Wir sind doch nicht in der Regierung, um […] in Österreich geborene Kinder abzuschieben. Wehrt euch bitte“, richtete Mandatar Martin Margulies seinen Kollegen in einem Posting aus.

Und Viktoria Spielmann – eine der wenigen, die nach der Nationalratswahl am grünen Bundeskongress offen gegen Türkis-Grün gestimmt haben – schrieb: „Es war von Anfang an klar, dass Grüne und ÖVP bei den Themen Asyl und humanitäres Bleiberecht meilenweit voneinander entfernt sind. Das lässt sich nicht auflösen und es gibt nix zu beschönigen.“