Wer Birgit Hebein als Wiener Grünen-Chefin nachfolgen könnte

Um exakt 9.19 Uhr wusste es der grüne Rathausklub. 32 Minuten später war es öffentlich: Birgit Hebein wird im Jänner vorzeitig als Parteichefin der Wiener Grünen zurücktreten.

Das gab sie am Mittwoch – erst in einem internen Mail, dann via Facebook – bekannt. „Jetzt ist es Zeit, wieder klar zu denken und nach vorne zu blicken“, schreibt Hebein.

Die 53-Jährige zieht damit den Schlussstrich unter die heftigen interne Querelen, die sich an ihrer Person entzündet haben und nach dem Rauswurf der Grünen aus der Stadtregierung aufgelodert sind. Die Zeit der Kämpfe dürfte für die Grünen aber nicht vorbei sein.