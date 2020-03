Viktoria Spielmann: Kritischer Geist gegen Türkis-Grün

Im Nachsatz schlägt die Tirolerin aber leicht versöhnliche Töne an: „Es bleibt zwar ein Widerspruch, rechte Politik bekämpfen zu wollen und gleichzeitig mit Kurz zu koalieren. Ich bin den Grünen dennoch dankbar, dass Türkis-Blau nicht Wirklichkeit geworden ist.“ In Wien sei eine Zusammenarbeit mit der ÖVP nicht denkbar: „Ich will die progressive Mehrheit hier ausbauen.“

Intern hat Spielmann mit ihrem Vorpreschen gepunktet: In Wien kämen „kritische Geister mit gutem Draht ins linke Lager“ an, erzählen Insider. „Ich habe ein klares Profil. Das schätzen viele“, sagt Spielmann selbst.